Pescara, Cedole Librarie AS 2023/2024

Si rende noto che per l’anno scolastico 2022/2023 i genitori degli alunni delle scuole primarie di Pescara, potranno scaricare direttamente dal sito istituzionale dell’Ente il modello di “Cedola per il ritiro dei libri della scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024” che dovrà essere compilato nella parte superiore dal genitore/tutore o affidatario e presentato per il ritiro dei libri di testo, alla cartolibreria scelta – si legge sul sito web ufficiale. La parte superiore sarà conservata dalla Cartolibreria mentre la parte inferiore, compilata dall’esercente, sarà restituita al genitore che dovrà provvedere a consegnarla alla scuola primaria di appartenenza dell’alunno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per agevolare le famiglie, dai siti internet dei singoli Istituti comprensivi sarà possibile scaricare il modello di “Cedola per il ritiro dei libri della scuola primaria per l’anno scolastico 2023/2024.

