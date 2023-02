Pescara celebra il Giorno del Ricordo con un programma di eventi

- Advertisement -

A partire dal 2005 in Italia il 10 febbraio si celebra il Giorno del ricordo, ricorrenza dedicata alla commemorazione dei massacri delle foibe, subiti dai cittadini italiani e perpetrati dai partigiani iugoslavi tra il 1943 e il 1947, e dell’esodo di migliaia di italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia – viene evidenziato sul sito web. Una tragedia immane in cui migliaia di vite furono spezzate in nome dell’odio e della violenza senza confini – Il 10 Febbraio è appunto un’occasione per ricordare questi eccidi e per riflettere sui terribili eventi di quegli anni, e Pescara ancora una volta non vuole essere da meno per far sì che nella memoria restino impressi i valori della pace e della tolleranza – si apprende dal portale web ufficiale. La Città di Pescara e la presidenza del Consiglio comunale hanno infatti promosso tre giorni di manifestazioni che da domani, 5 febbraio 2023, ci condurranno fino alla giornata di venerdì 10 febbraio quando in Piazza Martiri Giuliano-Dalmati si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione – Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la sala della Giunta di Palazzo di città alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, l’assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota, per l’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Donatella Bracali e l’attrice e operatrice culturale Giulia Basel del Florian Espace – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa di Pescara si avvarrà questo’anno della presenza e del contributo di figure di grande prestigio quali quelle di Abdon Pamich, nato a Fiume, medaglia d’oro nella Marcia alle olimpiadi di Tokyo nel 1964, profugo-bambino come lui stesso si è definito, che porterà la sua testimonianza unitamente a Marino Micich, direttore del Museo Archivio Storico di Fiume a Roma, di origini dalmate, che saranno domani a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Il primo appuntamento è, come su citato, quello di domenica 5 febbraio alle ore 17:30, presso il Teatro Florian Espace, con la rappresentazione di “Passi”, della Compagnia Farmacia Zooè, cui seguirà un incontro con Abdon Pamich e Francesco Squarcia, quest’ultimo violinista di fama a sua volta fiumano, con gli studenti di Pescara; evento quest’ultimo che vivrà una replica lunedì 6 febbraio alle ore 11 presso l’Auditorium Cerulli di Pescara, cui presenzieranno il grande campione, oggi 89enne, e lo stesso Squarcia – viene evidenziato sul sito web. .Entrambi gli incontri, di domani e di lunedì, sono rivolti in particolare ai giovani e quindi alle nuove generazioni . Giulia Basel ha rimarcato . Il programma di venerdì 10 febbraio inizierà alle ore 10:00 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa dello Spirito Santo; un’ora dopo, dalle ore 11:00, avrà luogo in Piazza Martiri Giuliano Dalmati la deposizione di una corona d’alloro al monumento che ricorda i Martiri delle foibe; quindi seguirà, alle ore 11:30, l’omaggio alla memoria di Norma Cossetto e di Giovanni Palatucci nel giardino di Piazza Italia – si legge sul sito web ufficiale. Alle ore 12:00 di venerdì è in programma al Teatro Florian Espace, con replica alle ore 17:30, la rappresentazione di “Memoria divisa”, a cura della compagnia Artgarage, cui seguirà l’incontro di Emma Cianchi e Donatella Bracali con gli studenti di Pescara – Donatella Bracali si è dichiarata . L’assessore Maria Rita Carota ha concluso l’incontro dichiarando . Alla celebrazione del 10 febbraio hanno aderito i seguenti Comuni: Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Cappelle sul Tavo, Caramanico, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Anelo, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara Pianella, Picciano, Popoli, Rosciano, Sant’Eufemia a Maiella, Spoltore, Turrivalignani, Vicoli – aggiunge la nota pubblicata. Presente sarà anche la Provincia di Pescara con il proprio gonfalone – si apprende dalla nota stampa. Pescara, 4 febbraio 2023

