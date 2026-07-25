Pescara celebra la “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento” con Masci: ricordo della piccola Fatime e appello alla prudenza in mare

Si è celebrata a Pescara la “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento”, con una serie di attività in mare volte a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della sicurezza in acqua. Il momento è stato reso ancora più significativo da un minuto di silenzio in memoria di Fatime, la bambina tragicamente scomparsa in mare un anno fa.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, insieme all’assessore Claudio Croce, alla responsabile dell’Ufficio Transizione ecologica e Valorizzazione del mare e dei fiumi del Comune di Pescara Ester Zazzero e al presidente della Fee Italia, Claudio Mazza, ha preso parte all’incontro che si è tenuto presso la Eco spiaggia Playa Paleo. Masci ha sottolineato l’importanza di essere prudenti in mare, specialmente in un periodo come quello estivo in cui la città risulta essere meta di numerosi turisti.

Il presidente della Fee Italia, Mazza, ha ribadito l’importanza di diffondere regole di sicurezza in mare e di promuovere la prevenzione, soprattutto nelle scuole. Ha inoltre elogiato Pescara per aver conquistato la Bandiera Blu e aver registrato una continua crescita in tema di sicurezza in mare.

Durante la giornata sono stati organizzati due momenti dimostrativi, a Playa Paleo e sulla spiaggia libera nella zona sud, con la partecipazione dell’elicottero della Guardia costiera Aw139 “nemo-20” della Base Aeromobili di Pescara. Il Capitano di Corvetta Carlo Augusto Cipollone ha sottolineato l’importanza della collaborazione di tutti per garantire la sicurezza in mare, ringraziando le associazioni e le organizzazioni coinvolte nella giornata.

La città di Pescara si conferma quindi un esempio virtuoso in tema di prevenzione dell’annegamento, con un costante impegno nel garantire la sicurezza dei bagnanti e dei turisti. L’appello finale del sindaco Masci è stato quello di fare attenzione al mare e alle situazioni di pericolo che possono presentarsi in acqua, promuovendo comportamenti responsabili per evitare incidenti.