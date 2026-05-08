Pescara celebra la multiculturalità con la ventunesima edizione de “La mamma nel mondo”

Domenica 10 maggio si terrà la ventunesima edizione de “La mamma nel mondo” presso la sala consiliare del Comune di Pescara. L’evento, organizzato dall’associazione interculturale “Nessuno è escluso” con il supporto del Comune, sarà un’occasione di festa e condivisione tra mamme di diverse nazionalità, accomunate dalla volontà di celebrare la figura materna in tutte le sue sfaccettature.

La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse esibizioni musicali e poetiche, tra cui il duetto italo-ucraino Ad’davère, il Coro Circolo Acli 2000 di Chieti, la poetessa abruzzese Vinia Mantini, il gruppo vocale ucraino Cernova Kalyna di Pescara, il coro La Fontana e l’arpista Alessia Matei proveniente dalla Romania.

Secondo le parole di Kateryna Alerhush, rappresentante dell’associazione promotrice, “Sono invitate tutte le mamme, le future mamme e le donne. Per noi la mamma è fondamentale, è colei che svolge il ruolo principale all’interno della famiglia, per educare i figli. Ma comunque tutti hanno nella mamma un punto di riferimento e hanno bisogno del suo sostegno”.

Tutte le persone presenti riceveranno una spilla a forma di coccinella appoggiata su un cuoricino azzurro di stoffa, simbolo della Madre di Gesù, come portafortuna. L’assessore Massimiliano Pignoli ha sottolineato l’importanza dell’evento, dichiarando che “Il nostro invito è rivolto anche alle mamme italiane: sarà un momento interculturale, per un pomeriggio all’insegna della musica, molto riuscito nelle edizioni precedenti”.

La prima edizione pescarese de “La mamma nel mondo” risale al 2005 e da allora ha sempre riscosso un grande successo. L’evento si propone di celebrare la figura materna in tutte le sue forme e di promuovere la multiculturalità attraverso la musica, la poesia e il confronto tra diverse realtà.

E’ prevista la presenza di mamme di diverse nazionalità, tra cui rappresentanti della Romania, della Bulgaria, dell’Albania e dell’Ucraina, per una giornata di condivisione e inclusione. Un’occasione unica per celebrare la figura universale della mamma e per promuovere l’integrazione tra culture diverse.