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Eventi e Cultura

Pescara celebra la multiculturalità con la ventunesima edizione de “La mamma nel mondo”

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Domenica 10 maggio si terrà la ventunesima edizione de “La mamma nel mondo” presso la sala consiliare del Comune di Pescara. L’evento, organizzato dall’associazione interculturale “Nessuno è escluso” con il supporto del Comune, sarà un’occasione di festa e condivisione tra mamme di diverse nazionalità, accomunate dalla volontà di celebrare la figura materna in tutte le sue sfaccettature.

La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse esibizioni musicali e poetiche, tra cui il duetto italo-ucraino Ad’davère, il Coro Circolo Acli 2000 di Chieti, la poetessa abruzzese Vinia Mantini, il gruppo vocale ucraino Cernova Kalyna di Pescara, il coro La Fontana e l’arpista Alessia Matei proveniente dalla Romania.

Secondo le parole di Kateryna Alerhush, rappresentante dell’associazione promotrice, “Sono invitate tutte le mamme, le future mamme e le donne. Per noi la mamma è fondamentale, è colei che svolge il ruolo principale all’interno della famiglia, per educare i figli. Ma comunque tutti hanno nella mamma un punto di riferimento e hanno bisogno del suo sostegno”.

Tutte le persone presenti riceveranno una spilla a forma di coccinella appoggiata su un cuoricino azzurro di stoffa, simbolo della Madre di Gesù, come portafortuna. L’assessore Massimiliano Pignoli ha sottolineato l’importanza dell’evento, dichiarando che “Il nostro invito è rivolto anche alle mamme italiane: sarà un momento interculturale, per un pomeriggio all’insegna della musica, molto riuscito nelle edizioni precedenti”.

La prima edizione pescarese de “La mamma nel mondo” risale al 2005 e da allora ha sempre riscosso un grande successo. L’evento si propone di celebrare la figura materna in tutte le sue forme e di promuovere la multiculturalità attraverso la musica, la poesia e il confronto tra diverse realtà.

E’ prevista la presenza di mamme di diverse nazionalità, tra cui rappresentanti della Romania, della Bulgaria, dell’Albania e dell’Ucraina, per una giornata di condivisione e inclusione. Un’occasione unica per celebrare la figura universale della mamma e per promuovere l’integrazione tra culture diverse.

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