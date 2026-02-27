- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 27, 2026
Eventi e Cultura

Pescara celebra tre maestri dell'Ottocento in una mostra dedicata a cenacoli e pittura

Il prestigioso Imago Museum di Pescara ospiterà la mostra “Cenacoli e Pittura Barbizon, Civita d’Antino, Francavilla al Mare” dal 6 marzo al 27 settembre 2026. In anteprima, venerdì 6 marzo alle ore 11.00, sarà possibile partecipare alla preview stampa e visita guidata.

L’esposizione proporrà un affascinante percorso attraverso i cenacoli artistici europei dell’Ottocento, mettendo in dialogo le visioni cromatiche di artisti come Peder Henrik Christian Zahrtmann, Giuseppe Palizzi e Francesco Paolo Michetti. Le opere esposte raccontano paesaggi, tradizioni ed emozioni con straordinaria forza espressiva, celebrando tre grandi protagonisti della pittura europea.

Troupe televisive e fotografi avranno accesso alla mostra a partire dalle ore 10.45, previa accreditazione rispondendo alla mail inviata dall’Ufficio stampa della Fondazione Pescarabruzzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Cinzia Iacono al numero (+39) 366 6542461 o via email a c.iacono@pescarabruzzo.it.

Un’occasione unica per immergersi nell’arte e nella cultura europea dell’Ottocento, con opere che narrano storie e emozioni attraverso intense visioni cromatiche e sensibilità naturaliste. Non perdete l’opportunità di partecipare a questa straordinaria mostra che mette in dialogo tre diverse correnti artistiche europee.

Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici.

