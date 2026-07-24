Pescara, celebrazione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento: domani conferenza stampa e simulazioni sulla spiaggia

Domani, a Pescara, si terrà la celebrazione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, promossa dalla Fee e dal Comune di Pescara – Bandiera Blu, con la collaborazione di vari enti e associazioni attivi nel settore della sicurezza in mare. L’evento si svolgerà presso l’Eco spiaggia Playa Paleo (Riviera Nord) e sulla spiaggia libera di Pescara sud, nei pressi dello stabilimento balneare 186.

Durante la giornata si terranno simulazioni di recupero, esercitazioni e laboratori informativi, al fine di sensibilizzare i bagnanti sull’importanza dei comportamenti corretti da tenere in mare. Inoltre, sarà presente un elicottero della Guardia Costiera per illustrare le procedure di intervento in caso di emergenza.

L’evento sarà preceduto da una conferenza stampa alle ore 10 presso l’Eco spiaggia Playa Paleo, alla quale prenderanno parte il sindaco Carlo Masci, l’assessore Claudio Croce, il presidente della Fee Claudio Mazza, la responsabile dell’Ufficio Transizione ecologica e Valorizzazione del mare e dei fiumi del Comune di Pescara Ester Zazzero e rappresentanti di tutte le realtà coinvolte. La stampa è invitata a partecipare.

Questo evento rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sulla prevenzione dell’annegamento e sull’importanza della sicurezza in mare. Un’iniziativa che coinvolge diversi soggetti e che mira a promuovere comportamenti responsabili tra i bagnanti.