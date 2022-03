Pescara, Centri vaccinali comunali con la Asl di Pescara: le novità dal 1° Aprile 2022

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Dal primo di aprile novità per i Centri vaccinali comunali con la Asl di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Definiti dalla stessa data anche giorni e orari d’apertura del Centro di Accoglienza per Ucraini.

– Pescara, Palazzo Fuksas, via Alessandro Volta 10

Orari di apertura: dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Nei giorni:

Venerdì 1° aprile

Lunedì 4 aprile

Mercoledì 6 aprile

Venerdì 8 aprile

Lunedì 11 aprile

Mercoledì 13 aprile

Venerdì 15 aprile

Martedì 19 aprile

Venerdì 22 aprile

Martedì 26 aprile

Venerdì 29 aprile



– Pescara, Stazione di Pescara Porta Nuova – Centro di Accoglienza Ucraini

Orari di apertura: dalle ore 08.00 alle ore 20.00

Aperto tutti i giorni del mese di aprile

– Baby Hub – Pescara, Via Paolini, 47 (Servizio di Vaccinazioni ASL)

Orari di apertura: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Giorni di apertura: tutti i mercoledì del mese

– Città Sant’Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant’Angelo, “Ingresso D”

Orari di apertura: dalle ore 09.00 alle ore 13.00

– Venerdì 1° aprile

– Lunedì 4 aprile

– Mercoledì 6 aprile

– Venerdì 8 aprile

– Lunedì 11 aprile

– Mercoledì 13 aprile

– Venerdì 15 aprile

– Martedì 19 aprile

– Venerdì 22 aprile

– Martedì 26 aprile

– Venerdì 29 aprile

– Penne, Contrada Campetto

Orari di apertura: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Giorni di apertura: venerdì 8 e venerdì 22 aprile

– Val Pescara – Scafa, Area ex Cementificio

Orari di apertura: dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Giorni di apertura: venerdì 1°, venerdì 8 e venerdì 22 aprile

In tutti i Centri vaccinali gli adolescenti e adulti (over 12 anni) possono ricevere la vaccinazione anticovid (prima e terza dose) accedendo nei Centri vaccinali della ASL di Pescara anche senza prenotazione – Si ricorda che per ricevere la terza dose devono essere trascorsi almeno 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario

Le persone che ricevono la prima dose nel mese di aprile saranno contattate telefonicamente per ricevere la data e la sede della seconda dose

Resta obbligatoria la prenotazione per l'età pediatrica (5-11 anni) da effettuarsi tramite il portale di poste italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800 009966.

Tutte le informazioni aggiornate sui Centri vaccinali della ASL di Pescara, compresa la modulistica, sono consultabili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it