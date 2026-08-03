Pescara, cerimonia di consegna alamari ai 150 Agenti in prova del 233° Corso Polizia di Stato

Questa mattina presso la Scuola della Polizia di Stato di Pescara si è tenuta la cerimonia di consegna degli alamari ai 150 Agenti in prova frequentatori del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato. Gli alamari, con il caratteristico fondo cremisi, le due fiamme dorate e il monogramma “RI” della Repubblica Italiana, identificano da sempre gli appartenenti alla Polizia di Stato, simboleggiando l’impegno a operare con professionalità, equilibrio e senso delle istituzioni.

Dopo il Giuramento di fedeltà alla Repubblica che si terrà il prossimo mercoledì 5, i giovani neo agenti si uniranno agli uffici e ai reparti di destinazione in diverse sedi in tutta Italia. Si tratta di un passo importante per questi giovani che intraprendono il percorso per diventare agenti di polizia, assumendo responsabilità e doveri verso la collettività.

La consegna degli alamari rappresenta un momento simbolico e significativo nella formazione di questi giovani, che si preparano ad affrontare le sfide quotidiane del mestiere di agente di polizia. Un momento di passaggio che sottolinea l’importanza dell’etica, della disciplina e della dedizione che sono alla base del servizio di polizia.

I nuovi agenti in prova hanno accolto con emozione e orgoglio gli alamari, simbolo tangibile della loro appartenenza alla Polizia di Stato e del loro impegno a servire la comunità con professionalità e senso di responsabilità. Con la consegna di questi simboli, inizia per loro un percorso formativo intenso e ricco di sfide, che li porterà a crescere professionalmente e personalmente.

La Polizia di Stato si è mostrata fiduciosa nel nuovo corso di agenti in prova, augurando loro un futuro di successo e soddisfazioni nella loro carriera all’interno dell’istituzione. La cerimonia di consegna degli alamari ha rappresentato un momento di celebrazione ma anche di impegno per i neo agenti, che ora sono pronti ad affrontare il loro nuovo ruolo con determinazione e dedizione.