Pescara: Cerimonia intitolazione “Viale delle Scienze” al Corridoio Verde domani alle ore 11

Domani, giovedì 9 giugno 2026, alle ore 11:00 si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Corridoio Verde di Pescara, che diventerà ufficialmente “Viale delle Scienze”. L’evento avrà luogo all’incrocio tra via Falcone e Borsellino e il Corridoio Verde, davanti al palazzetto Toccaferro.

Alla cerimonia parteciperanno importanti personalità del territorio, tra cui il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il Rettore dell’Università d’Annunzio Chieti-Pescara, Liborio Stuppia e l’assessore alla Toponomastica, Patrizia Martelli. La presenza della stampa è stata espressamente invitata per documentare l’importante avvenimento.

La decisione di intitolare il Corridoio Verde a “Viale delle Scienze” sottolinea l’importanza attribuita alla conoscenza e alla ricerca scientifica nel contesto urbano. Si tratta di un omaggio significativo al ruolo che la scienza svolge nella società contemporanea, promuovendo al contempo la valorizzazione del verde pubblico all’interno della città.

L’evento rappresenta un momento simbolico di unione tra istituzioni, università e cittadini, che insieme celebrano la cultura e il progresso scientifico. La scelta di dedicare un intero viale alle scienze testimonia il costante impegno della città nel favorire lo sviluppo della conoscenza e nell’offrire spazi dedicati alla riflessione e all’innovazione.

La cerimonia di intitolazione del “Viale delle Scienze” si preannuncia dunque come un momento di grande significato per la comunità locale, che si unisce per celebrare valori fondamentali per il progresso e lo sviluppo. La presenza delle autorità cittadine e accademiche sottolinea l’importanza attribuita all’educazione e alla ricerca scientifica come pilastri per la costruzione di un futuro migliore.