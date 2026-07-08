- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Luglio 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara: Cerimonia intitolazione “Viale delle Scienze” al Corridoio Verde domani alle ore...
Eventi e Cultura

Pescara: Cerimonia intitolazione “Viale delle Scienze” al Corridoio Verde domani alle ore 11

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domani, giovedì 9 giugno 2026, alle ore 11:00 si svolgerà la cerimonia di intitolazione del Corridoio Verde di Pescara, che diventerà ufficialmente “Viale delle Scienze”. L’evento avrà luogo all’incrocio tra via Falcone e Borsellino e il Corridoio Verde, davanti al palazzetto Toccaferro.

Alla cerimonia parteciperanno importanti personalità del territorio, tra cui il sindaco di Pescara, Carlo Masci, il Rettore dell’Università d’Annunzio Chieti-Pescara, Liborio Stuppia e l’assessore alla Toponomastica, Patrizia Martelli. La presenza della stampa è stata espressamente invitata per documentare l’importante avvenimento.

La decisione di intitolare il Corridoio Verde a “Viale delle Scienze” sottolinea l’importanza attribuita alla conoscenza e alla ricerca scientifica nel contesto urbano. Si tratta di un omaggio significativo al ruolo che la scienza svolge nella società contemporanea, promuovendo al contempo la valorizzazione del verde pubblico all’interno della città.

L’evento rappresenta un momento simbolico di unione tra istituzioni, università e cittadini, che insieme celebrano la cultura e il progresso scientifico. La scelta di dedicare un intero viale alle scienze testimonia il costante impegno della città nel favorire lo sviluppo della conoscenza e nell’offrire spazi dedicati alla riflessione e all’innovazione.

La cerimonia di intitolazione del “Viale delle Scienze” si preannuncia dunque come un momento di grande significato per la comunità locale, che si unisce per celebrare valori fondamentali per il progresso e lo sviluppo. La presenza delle autorità cittadine e accademiche sottolinea l’importanza attribuita all’educazione e alla ricerca scientifica come pilastri per la costruzione di un futuro migliore.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it