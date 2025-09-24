- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 25, 2025
Attualità

Pescara, Certificazione di qualità per il settore Gare dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:È una certificazione prestigiosa quella che il sindaco di Pescara Carlo Masci, con i rappresentanti di Montesilvano e Spoltore, ha consegnato al dirigente del settore Gare, Gabriella Pollio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta della certificazione Iso 9001 rilasciata dalla società Quaser di Milano al settore che dallo scorso anno è uno di quelli già associati tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, in vista della fusione, e che dal 2024 ha espletato 60 gare per un importo complessivo di oltre 54 milioni di euro, per i tre Comuni – precisa il comunicato. Per il 2025 sono in preparazione 28 gare, per un importo stimato di circa 53 milioni, compresa quella per il secondo lotto dell’area di risulta – Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e il vice sindaco di Montesilvano Paolo Cilli.”È stato un percorso lungo, durato circa un anno e mezzo”, ha ricostruito Pollio – aggiunge testualmente l’articolo online. “È iniziato nel 2024, con l’audit  interno per il quale ringrazio la società la BeDifferent che ci ha sostenuto nella predisposizione di tutta la documentazione – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo lavorato per la certificazione, rielaborando tutti i flussi di lavoro, mentre proseguiva l’attività delle gare – si apprende dalla nota stampa. Poi a maggio abbiamo ottenuto la certificazione con l’audit esterno da parte della Quaser di Milano – recita il testo pubblicato online. Chiaramente la certificazione non è una meta ma un percorso che ci deve vedere sempre impegnati in uno sviluppo di miglioramento del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Infatti abbiamo delle verifiche annuali e speriamo di prorogare la certificazione, che ha una scadenza triennale – Ringrazio innanzitutto il mio personale, che mi supporta, e i RUP di Pescara e quelli dei comuni di Montesilvano e Spoltore”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Pescara, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.pescara.it

 

