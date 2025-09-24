Pescara, Certificazione di qualità per il settore Gare dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:È una certificazione prestigiosa quella che il sindaco di Pescara Carlo Masci, con i rappresentanti di Montesilvano e Spoltore, ha consegnato al dirigente del settore Gare, Gabriella Pollio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta della certificazione Iso 9001 rilasciata dalla società Quaser di Milano al settore che dallo scorso anno è uno di quelli già associati tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, in vista della fusione, e che dal 2024 ha espletato 60 gare per un importo complessivo di oltre 54 milioni di euro, per i tre Comuni – precisa il comunicato. Per il 2025 sono in preparazione 28 gare, per un importo stimato di circa 53 milioni, compresa quella per il secondo lotto dell’area di risulta – Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, e il vice sindaco di Montesilvano Paolo Cilli.”È stato un percorso lungo, durato circa un anno e mezzo”, ha ricostruito Pollio – aggiunge testualmente l’articolo online. “È iniziato nel 2024, con l’audit interno per il quale ringrazio la società la BeDifferent che ci ha sostenuto nella predisposizione di tutta la documentazione – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo lavorato per la certificazione, rielaborando tutti i flussi di lavoro, mentre proseguiva l’attività delle gare – si apprende dalla nota stampa. Poi a maggio abbiamo ottenuto la certificazione con l’audit esterno da parte della Quaser di Milano – recita il testo pubblicato online. Chiaramente la certificazione non è una meta ma un percorso che ci deve vedere sempre impegnati in uno sviluppo di miglioramento del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Infatti abbiamo delle verifiche annuali e speriamo di prorogare la certificazione, che ha una scadenza triennale – Ringrazio innanzitutto il mio personale, che mi supporta, e i RUP di Pescara e quelli dei comuni di Montesilvano e Spoltore”.

