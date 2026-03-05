Pescara: CGIL Abruzzo Molise chiede interventi urgenti per ridurre il gender pay gap e migliorare le condizioni delle lavoratrici.

La CGIL Abruzzo Molise ha lanciato un comunicato stampa in occasione dell’8 marzo, evidenziando la persistente disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro. Secondo i dati forniti, le donne in Abruzzo e in Italia continuano a pagare un prezzo più alto sul fronte lavorativo, con solo poco più della metà delle donne in età lavorativa che risulta occupata. Inoltre, le donne sono spesso soggette a salari inferiori rispetto agli uomini e a contratti instabili.

Il comunicato sottolinea come il tasso di occupazione femminile in Italia sia tra i più bassi d’Europa, con solo il 52,5% delle donne che lavorano contro oltre il 70% degli uomini. Le donne rappresentano anche oltre il 70% dei lavoratori a bassa retribuzione e percepiscono salari mediamente inferiori di oltre un quarto rispetto agli uomini. Questo divario si accentua ulteriormente nelle posizioni dirigenziali, dove solo poco più di una lavoratrice su cinque è donna.

La CGIL evidenzia che la direttiva europea sulla trasparenza salariale potrebbe contribuire a correggere queste disuguaglianze, ma sottolinea che la bozza di decreto italiana attuale ne riduce l’efficacia, escludendo alcune categorie di lavoro a predominanza femminile e limitando i controlli.

Nei dati relativi alla situazione in Abruzzo, emerge che solo il 37% delle donne occupate ha un contratto a tempo indeterminato, mentre la presenza femminile nelle aziende certificate per la parità di genere è solo del 27,76%. Inoltre, la quota di giovani donne tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano ha raggiunto il 31,24%.

La CGIL Abruzzo Molise ha dichiarato che “l’8 marzo non è una semplice ricorrenza” e ha sottolineato la necessità di politiche strutturali per sostenere lavoro stabile e di qualità per le donne, rafforzare i servizi pubblici e contrastare concretamente il divario salariale. Per questo motivo, l’8 marzo e il 10 marzo sono previste iniziative a Pescara e L’Aquila per sensibilizzare sul tema delle disuguaglianze di genere nel lavoro.