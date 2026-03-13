Pescara: CGIL, CISL e UIL esprimono preoccupazione per possibile soppressione delle Consigliere di Parità

La CGIL, CISL e UIL esprimono forte preoccupazione per il rischio della soppressione delle Consigliere di Parità regionali e provinciali e il trasferimento delle loro competenze ad un nuovo organismo centrale con sede a Roma. Secondo le organizzazioni sindacali, il taglio degli organismi di parità territoriali minerebbe l’intero sistema di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, cancellando presidi territoriali che hanno rappresentato un punto di riferimento concreto per chi subisce discriminazioni sul lavoro.

La bozza di decreto al centro della questione riguarda il recepimento delle direttive europee in materia di parità di genere e contrasto alle discriminazioni in ambito lavorativo. Le organizzazioni sindacali ritengono che invece di indebolire le tutele previste, occorre rafforzarle per rendere i diritti più facilmente esigibili. In particolare, sottolineano l’importanza della presenza capillare dei presidi territoriali, che consentono un’azione più mirata e conforme alle necessità di ognuno.

Alessandra Tersigni della CGIL Abruzzo Molise, Maria Pallotta della CISL Abruzzo Molise e Gianna Tollis della UIL Abruzzo hanno dichiarato congiuntamente: “Chi si occupa di problematiche di questo tenore sa bene che oltre le tematiche generali esiste sempre una storia particolare che va ascoltata, accolta e presa in carico. Nel momento in cui questa prossimità si perde si perde anche la capacità di agire in maniera virtuosa partendo dal basso senza imporre dall’alto”.

Le tre organizzazioni sindacali chiedono di evitare la soppressione delle Consigliere di Parità territoriali e regionali e di mantenere la presenza capillare dei presidi sul territorio per garantire una tutela efficace dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.