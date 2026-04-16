Pescara, Chiude il Centro Operativo Comunale, aggiornamenti sulla viabilità

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) del Comune di Pescara, aperto martedì 31 marzo alle ore 18:00, chiuderà alle ore 22:00 di oggi, venerdì 3 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La decisione è stata assunta in quanto le condizioni meteorologiche – per quanto riguarda il rischio idraulico – sono in fase di normalizzazione e non permangono situazioni di criticità che non possano essere gestite con i normali interventi ordinari sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Sul fronte della viabilità tutte le strade cittadine e i sottopassi sono regolarmente transitabili, così come gli svincoli dell’Asse attrezzato all’altezza della Fater. Il livello del fiume Pescara è tornato alla normalità ma restano chiuse le golene – recita la nota online sul portale web ufficiale. La riapertura avverrà solo dopo il completamento di interventi di pulizia della sede stradale e delle verifiche della pavimentazione per il ripristino – aggiunge testualmente l’articolo online. Si raccomanda comunque prudenza alla guida – si legge sul sito web ufficiale. La Pineta dannunziana e i parchi sono chiusi, per garantire l’incolumità dei cittadini, essendo caduti alcuni alberi a causa della pioggia incessante dei giorni scorsi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it