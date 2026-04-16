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Attualità

Pescara, chiuso il Coc: 901 telefonate per l’interruzione idrica. Consigli del Comune e ringraziamenti del sindaco Masci.

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Il Centro Operativo Comunale di Pescara è stato chiuso alle ore 21, dopo tre giorni di intenso lavoro in seguito all’interruzione idrica dell’Aca. Durante la giornata odierna, gli operatori hanno risposto a 522 chiamate, che si aggiungono alle 238 di ieri e alle 141 di domenica, per un totale di 901 telefonate.

Il Comune di Pescara invita i cittadini a seguire attentamente le indicazioni dell’Aca e della Asl, in attesa della dichiarazione di potabilità dell’acqua che sta tornando gradualmente. Attualmente, l’uso dell’acqua è raccomandato solo per scarichi del wc e per le pulizie domestiche. I serbatoi di acqua potabile posizionati in città rimarranno a disposizione della popolazione fino al ripristino della potabilità, con ricariche regolari da parte dell’Aca.

Le scuole riapriranno domani, ma sarà necessario attendere la dichiarazione di potabilità dell’acqua della Asl prima di poterla utilizzare per bere. Il sindaco Carlo Masci ha ringraziato gli operatori del Centro Operativo Comunale per il supporto fornito ai pescaresi in questi giorni difficili. Masci ha inoltre ringraziato la cittadinanza per aver affrontato con determinazione l’interruzione idrica e l’Aca per il lavoro svolto a beneficio della comunità.

Restano chiusi i nidi, i micronidi e le sezioni primavera, mentre nelle mense saranno serviti panini, frutta, dolci e bottigliette di acqua. Il Comune suggerisce alle famiglie di organizzarsi per far portare ai bambini una bottiglia d’acqua o una borraccia da casa.

La situazione, seppur complicata, sta lentamente tornando alla normalità e si auspica un rapido ripristino della potabilità dell’acqua per garantire il benessere della comunità pesarese.

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