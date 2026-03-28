Pescara: Chiuso locale a Pescara Vecchia per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza

Il Questore di Pescara ha disposto la chiusura di un locale situato a Pescara Vecchia, per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica. L’intervento è avvenuto il 27 marzo, quando il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, insieme all Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pescara, ha eseguito il provvedimento del Questore Carlo Solimene.

La sospensione della licenza per 20 giorni è stata motivata da vari episodi critici che hanno coinvolto l’esercizio pubblico, tra cui una violenta rissa avvenuta il 25 marzo nelle vicinanze del locale, che ha portato al ferimento di un giovane con un coltello. Ulteriori elementi di criticità emersi durante controlli amministrativi precedenti hanno contribuito alla decisione del Questore.

Dopo un’approfondita istruttoria, il Questore Solimene ha dichiarato: “La situazione era diventata pericolosa per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, quindi ho deciso di sospendere la licenza di somministrazione di alimenti e bevande del locale di pubblico spettacolo per 20 giorni”. La chiusura è stata disposta in base all’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Gli interventi della Polizia di Stato sono stati supportati da altre forze dell’ordine come l’Ispettorato del Lavoro, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. La decisione del Questore è stata presa per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella zona di Pescara Vecchia, evitando situazioni di pericolo concreto per i cittadini.

L’episodio ha messo in luce la necessità di un controllo costante da parte delle autorità competenti per mantenere la sicurezza e prevenire atti illeciti che mettono a repentaglio la tranquillità della comunità locale.