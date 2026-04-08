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Pescara, chiuso temporaneamente il nido “Il Bruco” per lavori urgenti: inagibile fino a domani

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In seguito alla chiusura del nido “Il Bruco” di via Rigopiano, gestito dalla cooperativa Leonardo, in seguito a problemi organizzativi causati da lavori di manutenzione, il Comune di Pescara ha ricevuto una comunicazione dalla presidente della cooperativa, Karin Sorgi.

La Cooperativa Leonardo ha chiesto scusa al Comune e alle famiglie dei bambini che frequentano la struttura per il disagio causato e per l’avviso tardivo della sospensione del servizio. L’azienda era stata informata che ci sarebbero stati lavori sull’impianto antincendio fino al 7 aprile e che il nido sarebbe stato riaperto oggi, ma non aveva previsto che i locali potessero non essere pronti per la ripresa del servizio.

Nella mattinata di oggi, è stato necessario effettuare una pulizia approfondita dei locali prima di poter riaprire il nido, il che ha portato alla temporanea chiusura della struttura. Le famiglie sono state informate solo in seguito a questa decisione. Durante la giornata di oggi verranno completate le operazioni di pulizia e sanificazione e il servizio riprenderà regolarmente domani, giovedì 9 aprile.

Concludendo, la presidente Karin Sorgi ha espresso cordiali saluti e ha confermato che il nido “Il Bruco” sarà di nuovo operativo a partire da domani. La Cooperativa Leonardo si è scusata per il disagio causato alle famiglie e ha assicurato che farà il possibile per garantire che situazioni del genere non si verifichino nuovamente in futuro.

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