Pescara: Chiuso tratto del lungofiume dei Poeti per distacco di calcinacci dal ponte d’Annunzio, in attesa di verifiche e riapertura.

Un tratto del lungofiume dei Poeti è stato chiuso al traffico per accertamenti, dal Ponte Flaiano fino al Circolo Canottieri, a seguito della segnalazione del distacco di calcinacci dal ponte d’Annunzio. Le verifiche del Comune e di RFI sono attese per oggi, al fine di valutare la situazione e procedere alla riapertura della strada garantendo le condizioni di sicurezza.

La decisione di chiudere temporaneamente il tratto del lungofiume dei Poeti è stata presa dopo la segnalazione del distacco di calcinacci dal ponte d’Annunzio. Il Comune, insieme a RFI, si è attivato per effettuare i necessari accertamenti prima di procedere alla riapertura della strada al traffico veicolare.

Il tratto chiuso al traffico va dal Ponte Flaiano fino al Circolo Canottieri. Le verifiche del Comune e di RFI sono in corso e si procederà alla riapertura della strada non appena si verificherà che sussistono le condizioni di sicurezza per i cittadini e gli automobilisti.

Si invitano i cittadini a seguire le comunicazioni ufficiali del Comune e di RFI per eventuali aggiornamenti sulla situazione e sulla riapertura del tratto del lungofiume dei Poeti interessato dai lavori di accertamento.