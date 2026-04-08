Pescara, chiusura Centro di Raccolta Comunale di Strada Prati il 13 e 14 aprile per lavori di manutenzione idrica

Ambiente S.p.A. ha annunciato la chiusura del Centro di Raccolta Comunale di Strada Prati per i giorni 13 e 14 aprile 2026. La decisione è stata presa a causa della sospensione dell’acqua da parte del gestore della rete idrica, necessaria per dei lavori di manutenzione programmata.

La società ha comunicato: “La chiusura si rende necessaria a causa della sospensione dell’acqua da parte del gestore della rete idrica, dovuta a lavori di manutenzione programmata. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione”.

Ambiente S.p.A. ha sede legale a Via Montesecco 56/A a Spoltore e sede operativa e amministrativa a Via Raiale, 187 a Pescara. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 085 4315172 o inviare un fax al numero 085 4311485.

La chiusura temporanea del Centro di Raccolta Comunale di Strada Prati potrebbe causare qualche disagio ai cittadini, ma si tratta di una misura necessaria per garantire il corretto svolgimento dei lavori di manutenzione sulla rete idrica.