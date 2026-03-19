Pescara: Chiusura della campagna elettorale per la riforma della giustizia con l’evento “L’Abruzzo per il Sì”

Si terrà domani, venerdì 20 marzo, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Pescara, l’evento conclusivo della campagna elettorale dedicata alla riforma della giustizia, promosso dal comitato nazionale “Cittadini per il Sì” e dal comitato “Sì Riforma”. L’iniziativa, intitolata “L’Abruzzo per il SÌ”, riunirà associazioni, comitati, professionisti, parlamentari abruzzesi, amministratori regionali, provinciali e comunali che in questa campagna hanno sostenuto le ragioni del SI.

L’appuntamento rappresenta la chiusura di un percorso che ha attraversato l’Abruzzo con incontri pubblici e momenti di approfondimento, culminando in un ultimo appello al voto a due giorni dalla consultazione. I lavori saranno conclusi dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, la stampa è invitata a partecipare all’evento che si terrà a Pescara il 20 marzo 2026.