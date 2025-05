Pescara, Chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Pescara 12 – Servizi garantiti e sedi alternative

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si informa la cittadinanza che l’Ufficio Postale di Pescara 12, sito in Via Di Sotto n. 135, resterà temporaneamente chiuso per consentire l’esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza – Poste Italiane comunicherà successivamente la data di riapertura – si legge sul sito web ufficiale. Nel frattempo, per garantire la continuità del servizio, i cittadini potranno rivolgersi ai seguenti uffici postali alternativi:Pescara 5 – Via Passolanciano 75 (Dotato di sportello ATM)Orari:Lunedì – Venerdì: 08:20 – 19:05Sabato: 08:20 – 12:35Si informa che durante la chiusura, presso l’ufficio limitrofo sopra menzionato sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto corrente e libretto) osservando i seguenti orari:Lunedì – Venerdì: 08:20 – 13:35Sabato: 08:20 – 12:35 Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi agli uffici postali limitrofi:Pescara 11 – Via Monte Faito 25 (Dotato di sportello ATM)Orari:Lunedì – Venerdì: 08:20 – 13:35Sabato: 08:20 – 12:35 Pescara 4 – Via Cavour 5 (Dotato di sportello ATM)Orari:Lunedì – Venerdì: 08:20 – 19:05Sabato: 08:20 – 12:35 Ci scusiamo per il disagio arrecato e invitiamo la cittadinanza a utilizzare gli uffici indicati fino alla riapertura della sede di Via Di Sotto – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Pescara, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.pescara.it