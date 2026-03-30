Pescara, chiusure e disagi in arrivo per intervento sull’acquedotto Giardino: scuole, mercati, impianti sportivi e musei interessati

Il Comune di Pescara si prepara a vivere due giornate di disagi a causa di un intervento programmato sull’acquedotto Giardino. L’Aca realizzerà i lavori di potenziamento e ristrutturazione il 13 aprile prossimo, con conseguente sospensione dell’erogazione idrica in gran parte della città anche il giorno successivo.

Per gestire al meglio la situazione, si è svolta una riunione in Comune alla presenza del sindaco Carlo Masci, del direttore generale, dei dirigenti interessati, della Protezione Civile comunale, della Polizia locale e dei rappresentanti delle società partecipate. L’obiettivo è limitare al massimo i disagi e garantire assistenza ai cittadini, in particolare a quelli fragili.

Le zone escluse dall’interruzione saranno Colle Breccia e Valle Furci, con il dettaglio delle aree interessate comunicato tempestivamente ai cittadini dall’Aca. In seguito ai lavori, potrebbero essere necessarie analisi dell’Asl per garantire la potabilità dell’acqua al ritorno della rete idrica.

In merito alle decisioni prese durante la riunione, in occasione dei lavori saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi, i mercati coperti, il mercato ittico all’ingrosso, gli impianti sportivi comunali e i musei pubblici. Ulteriori misure sono in valutazione per tutelare la salute e minimizzare i disagi.

Il Comune di Pescara rimarrà aperto nei giorni 13 e 14 aprile per erogare i servizi, attivando il COC (Centro Operativo Comunale) per gestire le criticità sul territorio cittadino. L’acqua sarà prioritariamente garantita agli ospedali e alle strutture sanitarie.

Date le circostanze, il Comune si appresta a vivere due giornate di interruzioni e disagi, ma con l’impegno di limitare al minimo l’impatto sulla cittadinanza.