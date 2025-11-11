Pescara, ci sarebbe l’accordo con Gorgone: atteso l’annuncio ufficiale

Ore decisive per la panchina biancazzurra. Secondo quanto trapela, il Pescara avrebbe raggiunto l’intesa con Giorgio Gorgone, destinato a subentrare a Vincenzo Vivarini dopo dodici giornate. Il contratto sarebbe fino al termine della stagione, con opzione per quella successiva legata al traguardo della salvezza.

L’allenatore è atteso in città per le firme e un primo confronto con la dirigenza, dopo i colloqui delle ultime ore. La società dovrebbe prima formalizzare l’esonero di Vivarini e, a seguire, ufficializzare l’ingaggio del nuovo tecnico.

Per Gorgone si tratterebbe dell’esordio in Serie B alla guida di una prima squadra. In precedenza ha lavorato a lungo come vice di Roberto Stellone, ha guidato la Primavera del Frosinone conquistando la promozione in Primavera 1 e nelle ultime due stagioni di C ha diretto la Lucchese, centrando una semifinale di Coppa Italia di categoria e una salvezza in un contesto societario complesso.

In caso di nomina, il debutto avverrebbe a Catanzaro venerdì 21 novembre.