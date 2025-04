Pescara, Ciclo di Conferenze “Rigenerazione Sociale”

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Ciclo di Conferenze “Rigenerazione Sociale”, ideato e organizzato dal Comune di Pescara, in particolare dall’Assessorato alle Politiche sociali, si propone di dare un fondamento scientifico all’azione politico-amministrativa svolta quotidianamente dall’Ente in relazione alle Politiche per il cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Qual è il “sottosuolo”, invisibile, che si nasconde sotto la superficie della decisione politica, la quale riguarda la vita di decine di migliaia di persone che devono condividere uno spazio che va sotto il nome di comunità? Qual è il fondamento che è alla base delle scelte delle policies sotto un profilo filosofico, sociologico, antropologico e del diritto nel rapporto dicotomico cittadino (individuo)-città? Il Comune di Pescara, attraverso questa iniziativa, che consta di 6 appuntamenti i quali si svilupperanno, con una sospensione estiva, tra la primavera e l’autunno del 2025, tenterà di andare oltre questa dialettica (cittadino-città) mostrando come il cittadino sia già sempre città e viceversa (la città sono i cittadini, sia considerati individualmente, sia come insieme), offrendo alla cittadinanza spunti di riflessione e di comprensione della policy, in quella ricerca che sottende lo svelamento della struttura nascosta che rappresenta l’essenza di ogni agire pubblico – recita il testo pubblicato online. Di fronte a queste problematiche, nelle quali saranno coinvolte anche le scolaresche cittadine, “Rigenerazione sociale” si propone non tanto di offrire delle risposte definitive, quanto di sollevare interrogativi, declinando, sotto i diversi profili disciplinari, la diade solo apparentemente contraddittoria che intercorre tra l’unità del singolo e il molteplice della totalità. Un ausilio in questa direzione verrà dal contributo di illustri intellettuali e docenti universitari italiani, i quali sono stati invitati proprio per indicare non solo le ragioni che muovono le scelte della politica nell’ambito più prettamente sociale, ma anche per tracciare nuovi percorsi di ricerca in questa dimensione della sfera pubblica – si legge sul sito web ufficiale. I 6 incontri, moderati dal giornalista Vito de Luca, si svolgeranno tutti nella Sala Consiliare del Comune di Pescara, alle ore 10.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it