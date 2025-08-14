Pescara, Cimiteri, il Comune attiva i QR Code per servizi più semplici e trasparenti per i cittadini

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Pescara, in stretta sinergia con la società Pescara Multiservice, annuncia un’importante innovazione tecnologica e di servizio all’interno dei cimiteri della città, a Colle Madonna e San Silvestro, per migliorare la fruizione di tutti coloro che fanno visita ai propri cari – Sono stati attivati i QR Code dedicati alle due strutture cimiteriali, posizionati agli ingressi e negli spazi interni, progettati e realizzati per rendere l’interazione con i cittadini più semplice, immediata e trasparente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Scansionando i codici con un qualsiasi smartphone, i cittadini possono accedere a un portale digitale contenente una vasta gamma di informazioni e servizi utili, tra cui:•⁠ ⁠News e Avvisi: per rimanere aggiornati sulle attività e le comunicazioni ufficiali.•⁠ ⁠Tariffe e Pagamenti: per consultare i costi dei servizi e ricevere avvisi di scadenza – viene evidenziato sul sito web. •⁠ ⁠Modulistica: per scaricare facilmente tutti i documenti necessari.•⁠ ⁠Ricerca Defunto: un servizio di grande utilità per localizzare il luogo preciso di sepoltura dei propri cari all’interno dei cimiteri.Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione: da un lato, si perseguono l’efficienza e la semplificazione per consentire all’utenza di avere delle informazioni immediate attraverso il proprio smartphone e, dall’altro, si rafforza la trasparenza dell’agire pubblico, potenziando e migliorando il rapporto con chi raggiungere le strutture di competenza comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa novità tariffe, procedure e informazioni diventano accessibili con un semplice click e intanto si continua a lavorare per informatizzare il processo di invio delle richieste – recita la nota online sul portale web ufficiale.

