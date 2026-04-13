Pescara, Coc attivo per l’interruzione idrica: 238 chiamate oggi

Nella giornata di oggi il Centro Operativo Comunale di Pescara ha ricevuto ben 238 chiamate da parte dei cittadini, in seguito all’interruzione idrica dell’Aca. Questo dato si aggiunge alle circa 380 telefonate registrate nella giornata precedente.

Il Coc di Pescara rimarrà attivo anche domani, dalle ore 7 alle 21, per rispondere alle esigenze dei cittadini. Per contattare il centro operativo è possibile chiamare il numero 0854283400.

Gli operatori del Coc hanno già gestito 141 telefonate ieri, dimostrando un impegno costante nel fornire supporto alla cittadinanza in un momento di criticità legato all’interruzione dell’approvvigionamento idrico.

La situazione, che ha coinvolto numerosi cittadini, è monitorata con attenzione e le autorità competenti stanno lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Non è stato possibile ottenere dichiarazioni ufficiali da parte del Coc di Pescara, ma restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti riguardo alla situazione e alle possibili soluzioni in corso.