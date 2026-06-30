Pescara: Comitato Pescara Fortis chiede presidio di sicurezza per nuovo Parco Fluviale per contrastare la microcriminalità

Il Comitato Pescara Fortis, attraverso il suo Presidente Mauro Renzetti, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Sindaco Carlo Masci e dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione dell’area del lungo fiume vicino all’Asse Attrezzato e alle Torri Camuzzi. Renzetti ha elogiato la valorizzazione di un’area a lungo trascurata, sottolineando l’importanza degli interventi finora realizzati, come il recupero di 12.000 metri quadrati precedentemente abbandonati, la bonifica del territorio, l’utilizzo di fondi per il risanamento delle aree degradate e la trasformazione in un parco fluviale con spazi culturali e per l’aggregazione.

Tuttavia, il Comitato ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’area, chiedendo un presidio fisso e strutturato per evitare che il parco diventi un luogo di spaccio e degrado. Renzetti ha sottolineato: “Non possiamo permettere che i 12.000 metri quadrati ripuliti diventino un terreno fertile per la microcriminalità. Senza un piano di sicurezza adeguato, si rischia di vanificare il lavoro svolto e di consegnare l’area a spacciatori e malintenzionati”.

Il Comitato ha quindi invitato il Sindaco e le Forze dell’Ordine a predisporre un piano di vigilanza per il nuovo Parco Fluviale, sottolineando che solo con la garanzia della legalità le famiglie e i cittadini onesti potranno godere appieno dello spazio. Renzetti ha concluso affermando la volontà del Comitato di collaborare per una Pescara più bella e sicura.