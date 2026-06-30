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martedì, Giugno 30, 2026
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Pescara: Comitato Pescara Fortis chiede presidio di sicurezza per nuovo Parco Fluviale per contrastare la microcriminalità

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Il Comitato Pescara Fortis, attraverso il suo Presidente Mauro Renzetti, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Sindaco Carlo Masci e dall’Amministrazione Comunale per la riqualificazione dell’area del lungo fiume vicino all’Asse Attrezzato e alle Torri Camuzzi. Renzetti ha elogiato la valorizzazione di un’area a lungo trascurata, sottolineando l’importanza degli interventi finora realizzati, come il recupero di 12.000 metri quadrati precedentemente abbandonati, la bonifica del territorio, l’utilizzo di fondi per il risanamento delle aree degradate e la trasformazione in un parco fluviale con spazi culturali e per l’aggregazione.

Tuttavia, il Comitato ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’area, chiedendo un presidio fisso e strutturato per evitare che il parco diventi un luogo di spaccio e degrado. Renzetti ha sottolineato: “Non possiamo permettere che i 12.000 metri quadrati ripuliti diventino un terreno fertile per la microcriminalità. Senza un piano di sicurezza adeguato, si rischia di vanificare il lavoro svolto e di consegnare l’area a spacciatori e malintenzionati”.

Il Comitato ha quindi invitato il Sindaco e le Forze dell’Ordine a predisporre un piano di vigilanza per il nuovo Parco Fluviale, sottolineando che solo con la garanzia della legalità le famiglie e i cittadini onesti potranno godere appieno dello spazio. Renzetti ha concluso affermando la volontà del Comitato di collaborare per una Pescara più bella e sicura.

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