Pescara, Comitato “Pescara Fortis” lancia un appello all’amministrazione: “Ascoltate la Marineria e non solo”

Il Comitato civico “Pescara Fortis” ha recentemente espresso la sua posizione riguardo alla situazione politica ed amministrativa della città adriatica in un appello rivolto all’amministrazione di centrodestra. L’obiettivo del Comitato è quello di sollecitare un approccio più aperto e pragmatico nel dialogo con i cittadini e le categorie produttive, partendo dalle eccellenze storiche come la Marineria fino ad arrivare ai commercianti e ai residenti dei quartieri più esposti.

Il Presidente del Comitato, Mauro Renzetti, ha riconosciuto i meriti della guida attuale, ma ha anche lanciato un monito affinché l’azione di governo non venga isolata dalla base cittadina. Renzetti ha sottolineato: “Abbiamo di fronte il miglior sindaco che questa città abbia mai conosciuto, e sicuramente il più onesto a livello personale. Proprio per questo, non deve permettere che carenze nella comunicazione o banali fraintendimenti lascino i cittadini insoddisfatti.”

Il Comitato ha inoltre evidenziato la necessità di un cambio di passo nella gestione del personale e delle deleghe all’interno della macchina amministrativa, specialmente alla luce degli scandali legati ai concorsi truccati e agli arresti di dirigenti del Comune. Renzetti ha dichiarato: “Un’amministrazione che si fonda sulla serietà e sull’onestà non può permettere che le condotte illecite di pochi offuschino il lavoro dei molti dipendenti che lavorano con dedizione nelle stanze del Comune.”

Il Comitato ha sottolineato la necessità di dare risposte strutturali alle istanze della Marineria pescarese, cuore storico e produttivo della città, e alle esigenze dei commercianti schiacciati dalla crisi delle vie del centro. Renzetti ha concluso: “Le sfide sul tavolo sono molte: alcune sono importanti, altre di assoluta urgenza. Non bisogna prendersela con gli alleati o con i cittadini che indicano le criticità, ma guardare in faccia i problemi reali.”

Il Comitato “Pescara Fortis” si è detto disponibile a collaborare per il bene della città, chiedendo però un tavolo di confronto reale, dove la concretezza prenda il posto dell’autoreferenzialità politica. Presidente del Comitato Pescara Fortis è Mauro Renzetti.