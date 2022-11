Pescara, Commemorazione nel 50° della scomparsa di Ennio Flaiano

- Advertisement -

In occasione della ricorrenza del 50° anniversario della morte di Ennio Flaiano, avvenuta il 20 novembre 1972, la città di Pescara ricorderà lo straordinario scrittore e sceneggiatore con un importante evento in programma nel pomeriggio del 18 novembre, dalle ore 15, presso la Sala consiliare del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. La città di Pescara onorerà la figura di uno dei suoi figli più illustri alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e di Anna Luciana Di Lello Finuoli che farà dono all’amministrazione delle lettere inedite che caratterizzarono la corrispondenza con Flaiano – riporta testualmente l’articolo online. L’incontro di venerdì sarà coordinato dal giornalista Mario Sechi, direttore dell’AGI e di News List. Interverranno, per i saluti istituzionali, il sindaco Carlo Masci, l’onorevole Guerino Testa e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli; nella circostanza parlerà la presidente dell’Associazione e dei Premi internazionali «Ennio Flaiano», Carla Tiboni. Nella parte finale avrà luogo una lettura scenica a 3 voci del testo “Ennio Flaiano: un ritratto”, di Marco Patricelli, con protagonisti Giulia Basel, Anna Paola e Massimo Vellaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla presentazione della manifestazione, tenutasi questa mattina a Palazzo di città, hanno partecipato anche l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota e l’assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese; collegati invece in videoconferenza, il sindaco Carlo Masci e il deputato Guerino Testa – . Anche l’assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento di venerdì . Carla Tiboni ha affermato: . L’onorevole Guerino Testa ha sostenuto: . Ha concluso il presidente del Consiglio comunale, Marcello Antonelli: . 15 novembre 2022

