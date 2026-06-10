Pescara, Commissione Comunale per le Pari Opportunità: aperte le candidature per dodici componenti

L’assessore alle Pari Opportunità, Zaira Zamparelli, si è espressa con grande soddisfazione per la pubblicazione dell’avviso finalizzato alla nomina dei componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità a Pescara.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore, si tratta di un passaggio fondamentale che porterà alla creazione di uno strumento prezioso per promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione nella città. L’avviso, pubblicato dal sindaco Carlo Masci, prevede che il Consiglio Comunale nominerà dodici componenti della Commissione tra i candidati designati.

Le candidature possono essere presentate dai gruppi consiliari, dagli enti, dalle organizzazioni e dalle associazioni operanti sul territorio comunale. Le figure che desiderano candidarsi devono possedere competenze documentate nelle tematiche di genere, della disabilità e della sostenibilità sociale, nei campi giuridico, economico, sociologico, educativo, psicopedagogico, della comunicazione sociale, della formazione professionale, dei servizi sociali e del territorio, oltre che in altri ambiti riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione.

Zamparelli invita tutte le realtà associative e i soggetti interessati a partecipare a questa importante opportunità, mettendo a disposizione professionalità, esperienze e sensibilità che possano contribuire alla crescita della comunità. La Commissione per le Pari Opportunità rappresenterà un luogo di confronto, proposta e partecipazione, capace di valorizzare competenze e promuovere azioni concrete a favore dei diritti, dell’inclusione e delle pari opportunità.

Le candidature, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso lo Sportello Telematico disponibile sul sito internet del Comune di Pescara, con accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, entro e non oltre le ore 13 del 9 luglio 2026.