Pescara, Commissione Politiche Salute convoca esperti su presenza lupi a San Silvestro e monitoraggio territorio.

La Commissione Politiche sociali e della Salute, presieduta da Vittoria D’Incecco, ha tenuto una riunione in cui è stata discussa la segnalazione di un cittadino riguardante la presenza di lupi nell’area di San Silvestro e il potenziale pericolo che rappresentano per gli altri animali.

Per approfondire la questione, D’Incecco ha convocato Simone Angelucci, responsabile del Servizio Veterinario dell’Ente Parco Nazionale della Majella, il quale ha spiegato che l’Ente Parco si occupa del monitoraggio e della gestione dei casi di lupi urbani, confidenti o problematici su tutto il territorio abruzzese.

Angelucci ha dichiarato che il Parco monitora la presenza di lupi in aree periurbane e urbane dal 2023, utilizzando anche la cattura dei lupi per applicare radiocollari satellitari o, in casi specifici autorizzati dal ministero, per la rimozione degli individui.

Secondo Angelucci, i lupi vivono stabilmente nelle zone dei colli di Pescara, San Donato, Sambuceto e Santa Teresa di Spoltore, nutrendosi principalmente di prede selvatiche e occasionalmente di animali domestici, senza mostrare comportamenti pericolosi verso le persone.

D’Incecco ha sottolineato l’importanza di attivare istituzioni e competenze per monitorare e gestire il fenomeno, in modo da garantire la sicurezza pubblica. Il prossimo passo sarà quello di convocare il dirigente della Regione come autorità competente in materia.

L’obiettivo della Commissione è agire tempestivamente per affrontare e risolvere la presenza dei lupi nell’ambiente urbano. In questo contesto, la collaborazione con l’Ente Parco risulta fondamentale per garantire risposte adeguate ai cittadini e ai sindaci che possono essere chiamati ad intervenire per la sicurezza pubblica.

La presenza dei lupi in aree urbane è un fenomeno recente e in rapida evoluzione, e l’impegno istituzionale e scientifico delle autorità competenti è cruciale per gestire al meglio la situazione.