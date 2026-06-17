Pescara, Comune e associazioni presentano iniziative per rilanciare il commercio estivo 2026

Il Comune di Pescara e le associazioni dei commercianti hanno annunciato in conferenza stampa le iniziative concordate per l’estate 2026 finalizzate a sostenere e rilanciare il settore commerciale della città.

L’appuntamento con i giornalisti è fissato per domani, giovedì 18 giugno, alle ore 10.30, nella sala Giunta del Comune di Pescara. La conferenza stampa vedrà la presenza del sindaco Carlo Masci, del vice sindaco Gianni Santilli e dei rappresentanti di tutte le associazioni dei commercianti del territorio.

L’obiettivo della conferenza sarà presentare le iniziative che verranno messe in atto per sostenere l’attività commerciale a Pescara durante la prossima stagione estiva. Si prevede che saranno annunciati eventi, promozioni e altre iniziative pensate per attrarre clienti e rivitalizzare il settore commerciale della città.

La stampa è invitata a partecipare per conoscere tutte le novità che verranno presentate durante la conferenza, che si preannuncia ricca di contenuti e proposte per il rilancio dell’economia locale.

La conferenza stampa si rivela dunque un importante momento di confronto e di progettazione per il futuro del commercio a Pescara, con il coinvolgimento diretto delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria.