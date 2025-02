Pescara, Comune e Fla lanciano il concorso nazionale “Premio Novelle” per racconti pubblicati tra il 2022 e il 2024

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si chiama “Premio Novelle” il concorso letterario nazionale aperto a scrittori e scrittrici residenti in Italia, autori di racconti o raccolte di racconti pubblicati nel biennio 2022 – 2024.Il concorso è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e da Mente Locale APS/ETS e promosso dal FLA – Festival di Libri e Altrecose, sotto la direzione artistica di Vincenzo d’Aquino – recita il testo pubblicato online. Il tema è: “Il “territorio” – un’esplorazione letteraria dei paesaggi, delle culture, delle storie e delle identità che definiscono le diverse regioni italiane”.Per partecipare, il materiale dovrà essere inviato in formato PDF entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 16 marzo 2025, unicamente a mezzo e-mail all’indirizzo: contest@pescarafestival.it.Le tre opere finaliste saranno presentate durante l’evento del FLA – Festival di Libri ed Altrecose in occasione della Giornata mondiale del libro 2025. Saranno assegnati due premi:- Premio della giuria di esperti (presieduta da Antonio Pascale)- Premio della giuria popolare (con la partecipazione degli studenti).Saranno assegnati, come premi, due buoni acquisto libri del valore di 800,00€ ciascuno – riporta testualmente l’articolo online. Il concorso è una delle azioni inserite nel progetto “Le novelle della Nuova Pescara”, finanziato (con 70mila euro) dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) del ministero della Cultura, che è stato promosso dal Comune di Pescara in partnership con Mente Locale ASP/ETS, Movimentazioni Aps, Cunta Terra Aps, Arci Pescara Aps, Ass. SmartLab Europe, Scuola Macondo Aps.Contatti:Mente Locale APS/ETSVia delle Caserme, 7565127 Pescara (PE)e-mail: contest@pescarafestival.itTel. 085.4554504(lun-ven dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00)

