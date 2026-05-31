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lunedì, Giugno 1, 2026
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Pescara: Comune libera alloggio ERP via Tavo 229, azione per ripristino legalità

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Il Comune di Pescara ha recentemente liberato l’alloggio ERP di via Tavo 229, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure previste. Questa azione rientra nell’ambito delle attività di recupero del patrimonio pubblico occupato irregolarmente, che ha portato alla liberazione di altri 79 alloggi negli ultimi tre anni.

L’intervento ha visto la decadenza dell’assegnazione dell’appartamento e il conseguente rientro in possesso dell’immobile da parte degli enti competenti. Il sindaco Carlo Masci ha commentato: “Abbiamo operato con discrezione, serietà e determinazione, evitando ogni forma di spettacolarizzazione della vicenda. In questi mesi non sono mancati tentativi di alimentare il clamore mediatico attorno al caso, ma abbiamo preferito lavorare in silenzio, mettendo in atto le procedure di legge necessarie”.

Masci ha sottolineato che l’operazione rappresenta un passo avanti nel percorso di recupero della legalità nei quartieri cittadini e conferma la volontà dell’Amministrazione di contrastare con fermezza ogni forma di abuso o illegalità. Il sindaco ha ringraziato le forze dell’ordine, la Polizia Locale, i dipendenti del Comune e dell’ATER per il lavoro svolto.

Il messaggio che viene trasmesso è chiaro: a Pescara chi viola le regole non può sentirsi al sicuro. L’importanza di una gestione riservata e rispettosa delle istituzioni è stata ribadita: “Preferiamo i risultati concreti rispetto alla ricerca della visibilità, nella convinzione che la legalità si costruisce ogni giorno attraverso il lavoro quotidiano”.

L’operazione di liberazione dell’alloggio di via Tavo 229 è dunque parte di un impegno più ampio volto a restituire sicurezza, legalità e dignità ai quartieri della città. Il lavoro costante e professionale delle forze dell’ordine e degli enti coinvolti dimostra la determinazione dell’Amministrazione nel perseguire questo obiettivo.

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