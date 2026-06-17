- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Comune pubblica avviso per gestione asili nido in coprogettazione: conferenza stampa...
Attualità

Pescara, Comune pubblica avviso per gestione asili nido in coprogettazione: conferenza stampa il 18 giugno

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Comune di Pescara ha annunciato la pubblicazione dell’avviso per la gestione degli asili nido in coprogettazione. La conferenza stampa per presentare i dettagli si terrà domani, giovedì 18 giugno, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune di Pescara.

Il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli e la dirigente del settore Politiche per il cittadino, Roberta Pellegrino, saranno presenti all’evento. La stampa è invitata a partecipare per conoscere meglio il progetto di gestione degli asili nido in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa mira a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti e a garantire una gestione efficiente degli asili nido sul territorio. Si tratta di un passo importante per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e sostenere le esigenze dei genitori che usufruiscono di tali servizi per i propri figli.

La conferenza sarà l’occasione per approfondire le modalità con cui verrà gestita la coprogettazione degli asili nido e per fornire chiarimenti sulle procedure da seguire per partecipare al processo di selezione.

Questa iniziativa si inserisce all’interno delle politiche attive del Comune di Pescara per migliorare i servizi offerti ai cittadini e per favorire lo sviluppo di una comunità più inclusiva e attenta alle esigenze delle famiglie.

La partecipazione alla conferenza stampa è aperta a tutti coloro che desiderano essere informati sulle novità riguardanti la gestione degli asili nido a Pescara.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it