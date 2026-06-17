Pescara, Comune pubblica avviso per gestione asili nido in coprogettazione: conferenza stampa il 18 giugno

Il Comune di Pescara ha annunciato la pubblicazione dell’avviso per la gestione degli asili nido in coprogettazione. La conferenza stampa per presentare i dettagli si terrà domani, giovedì 18 giugno, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune di Pescara.

Il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli e la dirigente del settore Politiche per il cittadino, Roberta Pellegrino, saranno presenti all’evento. La stampa è invitata a partecipare per conoscere meglio il progetto di gestione degli asili nido in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa mira a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti e a garantire una gestione efficiente degli asili nido sul territorio. Si tratta di un passo importante per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e sostenere le esigenze dei genitori che usufruiscono di tali servizi per i propri figli.

La conferenza sarà l’occasione per approfondire le modalità con cui verrà gestita la coprogettazione degli asili nido e per fornire chiarimenti sulle procedure da seguire per partecipare al processo di selezione.

Questa iniziativa si inserisce all’interno delle politiche attive del Comune di Pescara per migliorare i servizi offerti ai cittadini e per favorire lo sviluppo di una comunità più inclusiva e attenta alle esigenze delle famiglie.

La partecipazione alla conferenza stampa è aperta a tutti coloro che desiderano essere informati sulle novità riguardanti la gestione degli asili nido a Pescara.