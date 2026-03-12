Pescara, Comune rimborserà rette asili nido e costi mensa scuole dell’infanzia: disponibili 257mila euro

Il Comune di Pescara ha deciso di destinare 257mila euro al rimborso delle rette degli asili nido e dei costi della mensa per le scuole dell’infanzia per le annualità 2024 e 2025. L’annuncio è stato dato questa mattina durante una conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti e dalla dirigente del settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino.

L’avviso pubblico è rivolto alle famiglie con Isee fino a 40mila euro che intendono chiedere il rimborso delle rette e dei costi sostenuti per i servizi educativi. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie nei costi dei servizi educativi, favorire l’accesso ai servizi per l’infanzia e contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, garantendo pari opportunità ai bambini.

Le risorse a disposizione del Comune provengono da fondi statali e regionali (PR FSE PLUS Abruzzo 2021-2027) per un importo totale di 256.907 euro. Questi fondi saranno destinati alle famiglie con figli iscritti alle strutture educative pubbliche 0–6 anni del Comune di Pescara con ISEE ordinario o inferiore a 40.000 euro, regolari nei pagamenti delle rette.

“È una previsione molto significativa che promuove il sistema educativo integrato 0-6 e le politiche educative dell’inclusione e delle pari opportunità”, ha sottolineato l’assessore Toppetti. Oltre alle rette degli asili nido, verrà rimborsata anche la quota parte eccedente il contributo già riconosciuto dall’Inps attraverso il Bonus nido nazionale. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 aprile prossimo al Comune di Pescara, allegando documento di identità e attestazione ISEE.

L’assessore ha inoltre evidenziato che “le pari opportunità vengono intese in senso lato, poiché se il servizio pubblico è più accessibile alle famiglie per i primissimi mesi e anni di vita dei bambini, anche le mamme potranno essere sollevate e dare un contributo alla società in termini di scelta lavorativa”.

In conclusione, la dirigente Pellegrino ha sottolineato che il Governo e la Regione hanno deciso di includere nel rimborso anche la parte della quota eccedente il bonus Inps per le famiglie che lo hanno già ricevuto. Questa iniziativa mira a supportare le famiglie e garantire loro un aiuto concreto nelle spese educative.

L’avviso pubblico è disponibile sul sito del Comune di Pescara e le domande dovranno essere presentate entro il termine indicato.