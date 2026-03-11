- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Comune rimborserà rette asili nido e mensa scuole dell’infanzia: disponibili 257mila...
Attualità

Pescara, Comune rimborserà rette asili nido e mensa scuole dell’infanzia: disponibili 257mila euro

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Comune di Pescara ha annunciato di mettere a disposizione delle famiglie un totale di 256.907 euro per il rimborso delle rette degli asili nido e dei costi sostenuti per il servizio mensa delle scuole dell’infanzia per gli anni 2024 e 2025. I fondi provengono da risorse nazionali e regionali, in particolare dal PR FSE PLUS Abruzzo 2021-2027.

L’avviso relativo a questo intervento sarà presentato in conferenza stampa domani, giovedì 12 marzo, alle ore 11:30 nella Sala Giunta di Palazzo di città. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti e la dirigente del settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino.

L’iniziativa riguarda le famiglie con un Isee fino a 40mila euro e è volta a sostenere economicamente la possibilità di accedere ai servizi educativi per l’infanzia offerti dal Comune.

Si tratta di un importante sostegno economico che andrà a beneficio delle famiglie più vulnerabili e che permetterà loro di garantire ai propri figli un percorso educativo di qualità.

La conferenza stampa di domani sarà l’occasione per fornire ulteriori dettagli sull’avviso pubblico e per rispondere a eventuali domande dei media.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it