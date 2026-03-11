Pescara, Comune rimborserà rette asili nido e mensa scuole dell’infanzia: disponibili 257mila euro

Il Comune di Pescara ha annunciato di mettere a disposizione delle famiglie un totale di 256.907 euro per il rimborso delle rette degli asili nido e dei costi sostenuti per il servizio mensa delle scuole dell’infanzia per gli anni 2024 e 2025. I fondi provengono da risorse nazionali e regionali, in particolare dal PR FSE PLUS Abruzzo 2021-2027.

L’avviso relativo a questo intervento sarà presentato in conferenza stampa domani, giovedì 12 marzo, alle ore 11:30 nella Sala Giunta di Palazzo di città. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti e la dirigente del settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino.

L’iniziativa riguarda le famiglie con un Isee fino a 40mila euro e è volta a sostenere economicamente la possibilità di accedere ai servizi educativi per l’infanzia offerti dal Comune.

Si tratta di un importante sostegno economico che andrà a beneficio delle famiglie più vulnerabili e che permetterà loro di garantire ai propri figli un percorso educativo di qualità.

La conferenza stampa di domani sarà l’occasione per fornire ulteriori dettagli sull’avviso pubblico e per rispondere a eventuali domande dei media.