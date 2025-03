Pescara, Comunicato

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Istanza Unica di Autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 259/2003 così come modificato dal D. Lgs. 207/2021, Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche, ex art. 43, 44 e 49 per la realizzazione di nuova infrastruttura per telecomunicazioni della società Inwit SpA su cui sono ospitati gli impianti del gestore Tim nel comune di Spoltore (PE), in via Massera snc, su un terreno censito catastalmente nell’omonimo comune al Fg. 2 p.lla 114Si comunica che, a far tempo dal 27/01/2025, è all’esame degli uffici competenti la comunicazione presentata dalle Società Inwit e FiberCop con prot. n. 17423. Il Responsabile del procedimento – Settore Edilizia e Sviluppo Economico – è individuato nella persona del Dott. Antonio D’Alessandro – recita il testo pubblicato online. Tutta la documentazione è agli atti presso il Settore Sviluppo Economico – Servizio SUAP associato dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore e presso il Settore VII Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Spoltore (PE)

