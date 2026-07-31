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Attualità

Pescara, Comunicazione AGCOM delibera n.193/26/CONS

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Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale:L’Agcom con delibera n. 193/26/CONS rende nota l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo facebook di “Carlo Masci Sindaco” dei post del 9 febbraio 2026 (Video “Pescara Sud sempre più un gioiello”), 13-14 febbraio 2026 (Video “lavori Parco Nord”), 17 febbraio 2026 (Video “rifacimento strade – da nord a sud”), 19 febbraio 2026 (Video “ripascimento scogliere”), 20 febbraio 2026 (Video “asfaltature – proseguono senza sosta”), 21 febbraio 2026 (Video “Ponte della Libertà – zona ex Capacchietti”), 24 febbraio 2026 (Video “Stadio Adriatico – maxi schermo”) e 25 febbraio 2026 (Video “Ci vuole coraggio – Pineta Sud”).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

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