Pescara, Comunicazione di interruzione idrica

Comune di Pescara , ultime dal sito web istituzionale: Si comunica che, per alcuni interventi urgenti sulla rete idrica gestita da ACA S.p.A. relativi all’intervento progettuale in oggetto, sarà necessario interrompere il flusso idrico nelle zone di seguito riportate:•Zona Colle Breccia;•Via della Pineta;•Via Nazionale Adriatica nord;•Villaggio Alcione;•Via Pantini;•Via della Bonifica;•San Silvestro spiaggia;•Viale Primovere;•Via De Cecco;•Via Scarfoglio fino al parco D’Avalos e relative traverse;Le attività inizieranno martedì 25/03 p.v. alle ore 13:00 e si protrarranno sino alla conclusione degli stessi, previsti per la tarda serata – La distribuzione idrica tornerà a regime nel corso della nottata – viene evidenziato sul sito web. Tanto si comunica al fine di consentire all’ente in indirizzo di dare opportuna conoscenza alla popolazione interessata, nonché agli istituti scolastici ed altre strutture di interesse pubblico ricadenti nelle succitate aree – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

