Pescara, Comunità Energetica Pescara

Pescara, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Pescara Energia, società partecipata al 100% dal Comune di Pescara, si occupa della manutenzione e gestione di numerosi servizi pubblici essenziali della città. La società ha, da sempre, l’obiettivo di accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica attraverso la razionalizzazione del sistema d’uso dell’energia e garantendo l’efficacia del sistema impiantistico, la riduzione dei consumi e lo sviluppo di eventuali servizi aggiuntivi – precisa il comunicato. Oggi, Pescara Energia, su incarico del Comune di Pescara, si pone come acceleratore del processo di diffusione delle comunità energetiche rinnovabili nella città. Nasce per questo il sito cerpescara – si apprende dal portale web ufficiale. it, dove vengono raccolte le adesioni dei cittadini per lo sviluppo e la creazione di Comunità Energetiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una comunità energetica è un’associazione composta da privati cittadini, condomini, enti religiosi, enti onlus o associazioni del terzo settore, attività commerciali, enti pubblici o piccole e medie imprese (per le quali la produzione e cessione dell’energia all’interno della comunità energetica non deve rappresentare l’attività principale), che scelgono di dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo con un modello basato sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili – precisa la nota online. Per maggiori informazioni clicca qui:

