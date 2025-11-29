Pescara, concerto di Gianna Nannini il 31 dicembre; Irama a capodanno

Sono tre i grandi eventi organizzati dal Comune di Pescara per l’8 dicembre, per il 31 dicembre e per il primo gennaio 2026 mentre oggi pomeriggio apriranno, in piazza Sacro Cuore, il mercatino di Natale e, in piazza Salotto, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che rimarranno aperti fino al 6 gennaio. “L’8 dicembre potremo ammirare uno spettacolo acrobatico aereo davvero eccezionale. La performance “Quadro” della compagnia “Eventi Verticali”, sarà accompagnata dall’orchestra diretta da Pasquale Veleno con 13 strumentisti che si esibiranno al centro della nostra città, in piazza della Rinascita, per l’accensione dell’albero di Natale”, ha annunciato l’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese con il sindaco Carlo Masci e l’assessore alla Promozione turistica e al Commercio Zaira Zamparelli. “Il 31 festeggeremo con la rock star internazionale Gianna Nannini, che sarà preceduta da un gruppo locale, gli Scena Muta, e di questo sono particolarmente orgoglioso perché in questi cinque anni abbiamo fatto esibire al centro della città le nostre band locali, più di 120, e alcune, come gli Scena Muta, hanno dimostrato di meritare un grande palco. Il primo gennaio sarà la volta di Irama, vincitore di Amici, molto conosciuto. Con questi nomi (entrambi i concerti si svolgeranno all’area di risulta) abbiamo cercato di bilanciare le iniziative per soddisfare varie fasce d’età”, ha proseguito Cremonese.

“Nei giorni di festa Pescara esplode di persone e quindi cerchiamo di promuovere la città attraverso eventi di livello nazionale e internazionale perché gli eventi sono il volano per il turismo in una città come Pescara che oggi sta esprimendo numeri eccezionali. I grandi appuntamenti”, ha detto Masci, “non soltanto ravvivano la città ma fanno arrivare persone da fuori che vogliono divertirsi e questo produce Pil. I dati del turismo ci danno ragione: siamo passati in sei anni da 272.000 presenze nella nostra città a oltre le 650.000 presenze che avremo quest’anno: siamo diventati la seconda città turistica per quanto riguarda le presenze in Abruzzo. Pescara è la porta della regione, anche attraverso l’aeroporto, che registra numeri sbalorditivi. Siamo molto soddisfatti perché è chiaro che tutto questo ha una ricaduta notevole sul territorio in termini economici”, ha fatto notare Masci sottolineando, per il periodo natalizio, la presenza del mercatino di Natale e della pista di pattinaggio, “una sorta di villaggio di Natale che ogni anno è più bello”.

“Abbiamo più che raddoppiato le presenze turistiche sul territorio e l’Istat ci dice che uno degli elementi che hanno portato a questo risultato sicuramente sono gli eventi che sono stati realizzati in città”, ha detto Cremonese per poi ringraziare “il sindaco, i consiglieri, gli uffici, con il nuovo responsabile Francesco Marconi, la prefettura, la questura e tutti coloro che ci permettono ormai da tanti anni di fare questi grandissimi eventi, con i volontari e tutti coloro che aiutano questa grande macchina”.

“Gli eventi, ma anche il mercatino e la pista di pattinaggio, portano tantissime persone in centro, dove è possibile fare shopping nei nostri negozi di vicinato”, ha detto Zamparelli ringraziando gli esercenti “per il lavoro che svolgeranno e che hanno svolto in questi anni. La pista di pattinaggio in piazza della Rinascita sarà un vero e proprio villaggio di Natale che l’anno scorso ha registrato 50.000 presenze, e si tratta di persone che poi passeggiano, si spostano in città, fanno girare l’economia, portano ricchezza. Quest’anno siamo partiti con anticipo con le luminarie di Natale, accese la settimana scorsa, per rendere la città accogliente, con una atmosfera natalizia e il mio auspicio è che possa portare anche beneficio alle nostre attività. Nei prossimi giorni annunceremo altri appuntamenti nel resto della città”.

“La novità della pista di pattinaggio sul ghiaccio è la presenza di un paio di insegnanti della scuola di Carolina Kostner per svolgere corsi gratuiti per i principianti (la mattina), avvicinando anche i più piccoli a questo sport”, ha annunciato Massimo Di Francesco. “Sarà riprogrammata con grande piacere anche la scuola di pattinaggio per i ragazzi con disabilità motoria, che consente loro di pattinare sistemando delle lame d’acciaio sotto alle sedie a rotelle”.

“In piazza Sacro Cuore”, ha spiegato Luigi Patriarca di Confesercenti, “il mercatino (con 25 casette) è stato abbellito con il verde naturale e le lucette. Sono presenti un trono di Babbo Natale con degli elfi che racconteranno le fiabe ai bambini, una vecchia cassetta delle Poste per inviare le lettere a Babbo Natale, e un piccolo bosco incantato con i cervi illuminati. Saranno in vendita prodotti tipici natalizi, e quest’anno abbiamo inserito uno stand che vende saponi anche con forme natalizie. Inoltre dal Trentino si potrà gustare il Brezel, con tisane e thè, oltre ai prodotti tipici abruzzesi. Ospiteremo delle onlus che promuoveranno la propria attività. Ogni settimana si esibiranno dal vivo alcuni gruppi musicali, e ci saranno dei DJ set a tema natalizio”.