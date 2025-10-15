- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 15, 2025
Attualità

Pescara, Concorso di idee per la realizzazione di eventi, attività, manifestazioni ed iniziative da inserire nella programmazione autunno/inverno 2025 – Assessorato agli Eventi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Per dar vita a un calendario di appuntamenti nel periodo autunno – inverno 2025, e precisamente nel mese di novembre nel periodo del Black Friday e in occasione delle festività natalizie ivi comprese l’8 dicembre, il 31 dicembre (concerto di fine anno), il 1 gennaio (concerto di Capodanno)  e il 6 gennaio (Epifania), l’Assessorato agli Eventi ha pubblicato un avviso pubblico di “Concorso di idee” per raccogliere proposte da inserire nella programmazione del Comune di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Avviso pubblico per concorso di idee per la realizzazione di eventi, attività, manifestazioni ed iniziative da inserire nella programmazione autunno/inverno 2025 – Assessorato agli Eventi

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Pescara.

 

