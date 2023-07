Pescara, Concorso nazionale “Città Che Legge 2023”

Comune di Pescara, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Straordinario risultato per il Comune di Pescara che con il progetto “Le Novelle della Nuova Pescara” si è aggiudicato il primo posto del concorso “Città Che Legge 2023” bandito dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) del Ministero dei Beni Culturali. . Il Bando si rivolgeva ai Comuni che, avendo i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico del 20/06/2022, hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023. Pescara ha partecipato alla sezione 5, riguardante i centri con numero di abitanti pari o superiore 100.001.Un successo che è il risultato dell’impegno profuso dall’assessorato alla Cultura, coordinato da Maria Rita Carota, e dallo specifico settore dell’amministrazione, diretto da Paolo Santucci e, nel caso specifico, con la supervisione di Daniela Luciani – precisa la nota online. Il Progetto “Le Novelle della Nuova Pescara”, frutto del lavoro in partnership con le associazioni del territorio (Movimentazioni Aps, Cuntaterra Aps, Arci provinciale, SmartLab EUROPE, Macondo Apd, Mente Locale), ha dunque dimostrato la sua sostanziale validità, funzionale alla creazione di una base culturale condivisa per il progetto metropolitano della Nuova Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Più in generale la proposta è stata apprezzata e premiata per aver implementato e promosso gli obiettivi perseguiti dal Comune grazie anche alla Rete civica Pescara Legge che ha reso operativo il fine di rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa oltre che uno strumento di inclusione e partecipazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella graduatoria stilata dal Cepell il Comune di Pescara si è quindi classificato al primo posto con 86 punti, dinanzi a Cagliari (82) e Reggio Emilia (80); segno che le modifiche e le integrazioni apportate alla precedente versione (che nell’annualità 2022 aveva consentito di ottenere il quarto posto) sono state ritenute adeguate e migliorative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non meno rilevante rimarcare come il progetto abbia ottenuto un finanziamento di 70mila euro – riporta testualmente l’articolo online.

