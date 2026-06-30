Pescara, Confartigianato Abruzzo rinnova i vertici: Saraullo presidente e Vianale segretario, si apre una nuova fase per il settore artigianale.

Confartigianato Abruzzo ha annunciato il rinnovo dei vertici dell’associazione, con Camillo Saraullo nominato nuovo presidente e Fabrizio Vianale nuovo segretario regionale. Questi si susseguono a Giancarlo Di Blasio e Daniele Di Marzio, che hanno guidato l’associazione per due mandati.

Le elezioni si sono svolte ieri pomeriggio presso la sede regionale a Pescara e l’esito del voto è stato ratificato all’unanimità attraverso le delibere dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva di Confartigianato Abruzzo.

Saraullo sarà affiancato dai vicepresidenti Luciano Di Marzio, Lorenzo Angelone, Davide Daventura e Angelo Taffo. Camillo Saraullo, imprenditore di quarantacinque anni e presidente di Confartigianato Chieti dal 2022, ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide complesse che l’artigianato abruzzese sta attualmente affrontando.

Fabrizio Vianale, nuovo segretario regionale, ha sottolineato la necessità di coniugare il saper fare con il saper innovare, delineando una nuova figura di artigiano moderno e altamente qualificato.

I neoeletti hanno ringraziato i predecessori per il lavoro svolto negli ultimi otto anni e si sono detti intenzionati ad aprire una nuova fase, fondata su visione, collaborazione e risultati, al fine di valorizzare il comparto artigiano e rafforzare il protagonismo delle micro e piccole imprese nello sviluppo dell’Abruzzo.

Saraullo ha sottolineato la necessità di una rappresentanza forte in grado di fornire risposte concrete alle imprese, mentre Vianale ha evidenziato come le profonde trasformazioni del lavoro artigiano richiedano una nuova figura di artigiano altamente qualificato e orientato all’innovazione.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre approvato il bilancio di esercizio 2025, che si è chiuso con risultati lusinghieri. In conclusione, i neoletti si impegnano a diffondere e valorizzare l’intelligenza artigiana che ha reso grande il Made in Italy nel mondo, generando innovazione, occupazione e sviluppo sostenibile.