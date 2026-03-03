Pescara, Conferenza stampa di Azione: i rappresentanti del partito si presentano al comitato elettorale

Questa mattina, alle ore 11:00, nel comitato elettorale di Largo Madonna 20 a Pescara, si terrà una conferenza stampa convocata dal candidato Alessandro Rossi insieme ai rappresentanti del partito Azione.
Accanto a Rossi, saranno presenti Ivano Pietrolungo, Segretario Provinciale, Rossana De Angelis, Presidente Provinciale, Nicola Laurora, Vice Segretario Provinciale, Andrea Vernile, Responsabile Organizzativo Provinciale, Vincenzo Cerritelli e Costantino Sferrella, componenti il Direttivo Provinciale.
Il comunicato stampa inviato a poche ore dall’incontro informa che Rossi si scusa per il breve preavviso e invita alla partecipazione alla conferenza stampa: “Vi chiedo scusa se vi avviso solo ora, con pochissimo preavviso, e aspetto. A dopo.”
Durante la conferenza stampa, si parlerà probabilmente delle prossime iniziative politiche del partito Azione e dei programmi in vista delle elezioni.
L’appuntamento è quindi per le 11:00 a Pescara per conoscere direttamente dalle dichiarazioni dei protagonisti tutte le novità e le strategie del partito Azione in vista delle prossime sfide elettorali.