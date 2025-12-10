- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 10, 2025
Pescara, conferenza stampa per il 10º Trofeo Interregionale di Natale CSEN Abruzzo...
Sport

Pescara, conferenza stampa per il 10º Trofeo Interregionale di Natale CSEN Abruzzo Karate Inclusivo

Domani, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 11:00 si terrà nella sala Giunta del Comune di Pescara la conferenza stampa di presentazione del “10º Trofeo Interregionale di Natale CSEN Abruzzo Karate Inclusivo”. L’evento, che celebra il karate inclusivo, vedrà la partecipazione di importanti figure del panorama sportivo locale e nazionale. Saranno presenti, infatti, Patrizia Martelli, assessore allo Sport del Comune di Pescara; Agostino Toppi, coordinatore regionale CSEN Abruzzo karate; Ugo Salines, presidente regionale CSEN Abruzzo e vice presidente nazionale; Mà Cinzia Manzitti e Davide Pandoli, membri del comitato regionale CSEN Abruzzo; e Antonello Passacantando, Presidente del Coni Abruzzo. La conferenza è aperta a tutti i giornalisti e rappresenta un’importante occasione per approfondire i dettagli di un evento che si preannuncia di grande rilevanza per il karate in Abruzzo e per l’inclusione nel mondo dello sport. La stampa è invitata a non mancare a questo appuntamento.

