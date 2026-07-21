Pescara, conferenza stampa per la presentazione della Festa di Sant’Andrea domani alle 10:30 presso l’ufficio del sindaco Masci.

Domani, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 10:30 presso l’ufficio del sindaco di Pescara Carlo Masci si terrà la conferenza stampa di presentazione della Festa di Sant’Andrea. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato stampa inviato ai giornalisti, invitati a partecipare all’evento.

Durante la conferenza stampa, il sindaco Masci insieme ai rappresentanti del Comitato festa Massimo Di Francesco, Riccardo Padovano, Elio Maione e Lanfranco Sabatini, illustrerà i dettagli e le novità previste per l’edizione della festa di quest’anno. Si prevede quindi una ricca presentazione che fornirà agli addetti ai lavori e al pubblico interessato tutte le informazioni necessarie sull’evento.

La Festa di Sant’Andrea è un momento importante nel calendario di eventi della città e si prospetta un programma ricco di eventi e iniziative per celebrare degnamente l’occasione. L’incontro di domani rappresenta dunque un momento fondamentale per svelare ufficialmente tutte le sorprese e le iniziative organizzate per l’occasione.

In attesa della conferenza stampa di domani, che si terrà a partire dalle ore 10:30, la curiosità e l’interesse degli abitanti di Pescara e dei visitatori è crescente. L’invito è rivolto alla stampa locale affinché partecipi numerosa all’evento e diffonda le informazioni in modo accurato e puntuale alla cittadinanza.

Il Comune di Pescara conferma quindi l’importanza e il valore della Festa di Sant’Andrea come momento di aggregazione e festa per tutta la comunità, invitando tutti a partecipare e a godere delle opportunità offerte dall’evento.