- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, conferenza stampa per la presentazione di Scuola e volontariato 2025
Attualità

Pescara, conferenza stampa per la presentazione di Scuola e volontariato 2025

- Spazio Pubblicitario 02 -

Lunedì 15 dicembre alle 11:30, nella sala giunta del Comune di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 di “Scuola e volontariato”, organizzata dal Csv Abruzzo Ets. Questo evento segna una novità significativa, poiché per la prima volta parteciperanno non solo 500 studenti delle scuole superiori, ma anche gli universitari dell’ateneo Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.

L’iniziativa si svolgerà martedì 16 dicembre al PalaBecci del Porto turistico Marina di Pescara. La giornata sarà contraddistinta da una mattina dedicata all’università, con quattro interventi di esperti del settore, mentre il pomeriggio sarà riservato alla “Piazza del volontariato”, con la partecipazione di studenti provenienti da 11 scuole superiori pescaresi e 42 associazioni attive in tutta la provincia.

La conferenza rappresenta un importante momento di incontro e di scambio tra gli studenti e le realtà associative del territorio, promuovendo il valore del volontariato tra le nuove generazioni. La partecipazione all’evento è aperta a tutti e si attende una forte affluenza per supportare questa iniziativa significativa per la comunità.

La coordinazione e l’organizzazione di questo evento sono a cura di Csv Abruzzo Ets, impegnato da anni nel promuovere e sostenere il volontariato e le attività formative sul territorio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it