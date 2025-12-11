Pescara, conferenza stampa per la presentazione di Scuola e volontariato 2025

Lunedì 15 dicembre alle 11:30, nella sala giunta del Comune di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 di “Scuola e volontariato”, organizzata dal Csv Abruzzo Ets. Questo evento segna una novità significativa, poiché per la prima volta parteciperanno non solo 500 studenti delle scuole superiori, ma anche gli universitari dell’ateneo Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.

L’iniziativa si svolgerà martedì 16 dicembre al PalaBecci del Porto turistico Marina di Pescara. La giornata sarà contraddistinta da una mattina dedicata all’università, con quattro interventi di esperti del settore, mentre il pomeriggio sarà riservato alla “Piazza del volontariato”, con la partecipazione di studenti provenienti da 11 scuole superiori pescaresi e 42 associazioni attive in tutta la provincia.

La conferenza rappresenta un importante momento di incontro e di scambio tra gli studenti e le realtà associative del territorio, promuovendo il valore del volontariato tra le nuove generazioni. La partecipazione all’evento è aperta a tutti e si attende una forte affluenza per supportare questa iniziativa significativa per la comunità.

La coordinazione e l’organizzazione di questo evento sono a cura di Csv Abruzzo Ets, impegnato da anni nel promuovere e sostenere il volontariato e le attività formative sul territorio.