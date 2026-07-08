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Pescara, conferenza stampa per presentare la Notte dei saldi: appuntamento sabato 11 luglio in città

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La città di Pescara si prepara ad accogliere la Notte dei saldi, un evento atteso dagli amanti dello shopping e non solo.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, giovedì 9 luglio, alle ore 10:30 presso l’ufficio del vice sindaco e assessore al Commercio Gianni Santilli, situato al secondo piano del Palazzo ex Inps in Piazza Italia.

Saranno presenti alla conferenza stampa anche i rappresentanti delle associazioni rappresentative dei commercianti e degli artigiani, pronti a illustrare i dettagli dell’appuntamento che si terrà sabato 11 luglio in città.

“Siamo entusiasti di presentare la Notte dei saldi a Pescara e di offrire ai cittadini un’occasione unica per fare shopping a prezzi convenienti”, ha dichiarato il vice sindaco Santilli.

La stampa è invitata a partecipare e a cogliere tutte le informazioni utili per raccontare al meglio questa iniziativa che si preannuncia ricca di offerte e sorprese.

Un appuntamento da segnare in agenda per tutti coloro che amano il mondo dello shopping e desiderano approfittare di occasioni imperdibili.

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