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Eventi e Cultura

Pescara, conferenza stampa presentazione Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion: un linguaggio universale di inclusione.

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Il Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion arriva a Pescara per la sua quinta edizione, con l’obiettivo di abbattere le barriere attraverso l’arte e promuovere l’inclusione. L’evento si terrà il 18 luglio 2026, in piazza Sacro Cuore, dalle ore 20:00 alle 24:00.

Artisti sordi e udenti si esibiranno sullo stesso palcoscenico, unendosi nella passione per regalare emozioni autentiche al pubblico. Il Festival è promosso dall’associazione “Accessibilità & Eventi Deaf Aps Ets” con il patrocinio e il contributo del Comune di Pescara e del Pio Istituto dei Sordi di Milano – Ente Filantropico.

Domani, giovedì 9 luglio, alle ore 11:30, nella sala Giunta del Comune, ci sarà la presentazione alla stampa dell’evento. Gli assessori Gianna Camplone e Adelchi Sulpizio, insieme ai rappresentanti dell’associazione – Donatella Ruggieri, presidente, Savino Melacarne, vice presidente e Stefania De Paolis, consigliera – saranno presenti per fornire ulteriori dettagli sull’iniziativa.

L’obiettivo del Festival di Strada Artisti Sordi & Inclusion è quello di creare un ambiente inclusivo dove artisti di diversa provenienza possano condividere la propria arte con il pubblico. Un’occasione unica per celebrare la diversità e promuovere l’importanza dell’inclusione nella società.

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